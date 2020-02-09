انطلاق البرنامج الرياضي "البريمو" على قناة TeN السبت 15 فبراير

ينطلق البرنامج الرياضي "البريمو"، السبت 15 فبراير الجاري على قناة TeN، في شكل مميز وغير تقليدي للمحتوى الرياضي والبرامج الرياضية المتخصصة في مصر.





ويستضيف "البريمو" كوكبة من نجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي وكذلك المحللين الرياضيين، فيما يستعد للكشف عن مجموعة من الانفرادات والكواليس الحصرية وكذلك الحوارات الخاصة مع ألمع النجوم في عالم الساحرة المستديرة.





البريمو يذاع من السبت إلى الخميس الساعة ١٠ ونصف مساء على قناة TeN على تردد 11430 رأسي.



