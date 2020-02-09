وزير الخارجية: توافق أفريقي على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه ليس هناك حلا عسكريا في ليبيا وإنما الحل الأمثل هو السياسي من خلال التوافق بين الأشقاء الليبيين أنفسهم والاستعداد أن يكون للقارة الأفريقية دورا في تقريب وجهات النظر والعمل على إتاحة الفرصة لحوار ليبي- ليبي يؤتي بثمار السياسية وينهي حالة الصراع العسكري.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن هناك توافق إفريقي على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.



وأشار إلى أن التدخلات التركية ونقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ساحة القتال في ليبيا، كلها أمور مخالفة لقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، كما أنها ممارسات تزيد من حدة التوتر داخل الدولة الشقيقة.



وأوضح: "الصراع حاليا في ليبيا وهذا التصرفات يمكن أن تزيده في المنطقة خاصة في ظل وجود تنظيمات إرهابية عقائدية تعمل على بسط نفوذها وسيطرتها وتوسع في هذه السيطرة، وهذه السياسات مرفوضة وكثير من الدول أصبحت مدركة للأثر السلبي لهذه السياسات على الاستقرار والأمن في المنطقة".

