Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية: توافق أفريقي على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه ليس هناك حلا عسكريا في ليبيا وإنما الحل الأمثل هو السياسي من خلال التوافق بين الأشقاء الليبيين أنفسهم والاستعداد أن يكون للقارة الأفريقية دورا في تقريب وجهات النظر والعمل على إتاحة الفرصة لحوار ليبي- ليبي يؤتي بثمار السياسية وينهي حالة الصراع العسكري.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن هناك توافق إفريقي على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.

وأشار إلى أن التدخلات التركية ونقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ساحة القتال في ليبيا، كلها أمور مخالفة لقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، كما أنها ممارسات تزيد من حدة التوتر داخل الدولة الشقيقة.

وأوضح: "الصراع حاليا في ليبيا وهذا التصرفات يمكن أن تزيده في المنطقة خاصة في ظل وجود تنظيمات إرهابية عقائدية تعمل على بسط نفوذها وسيطرتها وتوسع في هذه السيطرة، وهذه السياسات مرفوضة وكثير من الدول أصبحت مدركة للأثر السلبي لهذه السياسات على الاستقرار والأمن في المنطقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية ليبيا

أخبار تهمك

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 9 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من ساعة

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجهيناوي يشارك اليوم بالقاهرة مع نظيريه الجزائري والمصري في اجتماع يبحث سبل التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

الوضع في ليبيا وفي المنطقة محور مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية تونس ومصر

تتضمن مجلس رئاسي.. مصر تضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

09:37 م

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

09:15 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status