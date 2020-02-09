Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يتخلص من "عقدتين" بعد الفوز على الإسماعيلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

انتزع فريق الزمالك فوزًا مثيرًا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.


افتتح باهر المحمدي أهداف المباراة وسجل الهدف الأول للإسماعيلي بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتعادل يوسف إبراهيم اوباما للزمالك بالدقيقة 61، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني للفارس الأبيض بالدقيقة 67 من ركلة جزاء، ليفوز الفريق الزملكاوي 2-1 ويضيف 3 نقاط جديدة لرصيده في سباق الدوري الممتاز.


وشهدت المباراة حالتين طرد، الأولي كانت لسامي الشيشيني المدرب العام للزمالك بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية، أما الثانية كانت من نصيب محمد بيومي لاعب الإسماعيلي بالدقيقة 79 من زمن اللقاء.


و نجح فريق الزمالك في التخلص من عقدتين بعد فوزه على الإسماعيلي في مباراة اليوم هما:


1- عقدة ستاد الإسماعيلية:

نجح فريق الزمالك في الفوز على الإسماعيلي للمرة الأولي على أرضية ستاد الإسماعيلية منذ 14 عامًا، وكان آخر انتصار حققه الفارس الأبيض على هذا الملعب بتاريخ 26 سبتمبر 2006، وفاز بهدف دون مقابل سجله اللاعب (مجدي عطوة)، وكان يقود الفريق وقتها المدرب مانويل كاجودا.


ولعب الزمالك 10 مباريات ضد الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية منذ انتصاره في 2006، خسر 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات، قبل أن يتخلص من عقدته الأزلية ويفوز على الدراويش 2 / 1 مساء اليوم الأحد.


2- نحس شهر "فبراير":

تخلص فريق الزمالك من "نحس" شهر فبراير أمام الإسماعيلي، وحقق الفارس الأبيض أول فوز على الدراويش في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الممتاز خلال هذا الشهر.


وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز علي الإسماعيلي خلال المباريات السابقة التي جمعتهما خلال شهر "فبراير"، حيث تقابل الفريقين في 8 مباريات سابقة بهذا الشهر، فاز الدراويش في 4 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، بينما ألغيت مباراة بسبب أحداث "مذبحة بورسعيد" بعد لقاء الأهلي والمصري، قبل أن ينفك النحس بالمواجهة التاسعة بينمهما وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم.

Advertisements

أخبار تهمك

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 3 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ ساعة و نصف

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 8 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

09:37 م

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

09:15 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

07:10 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status