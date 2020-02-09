الزمالك يتخلص من "عقدتين" بعد الفوز على الإسماعيلي

انتزع فريق الزمالك فوزًا مثيرًا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.





افتتح باهر المحمدي أهداف المباراة وسجل الهدف الأول للإسماعيلي بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتعادل يوسف إبراهيم اوباما للزمالك بالدقيقة 61، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني للفارس الأبيض بالدقيقة 67 من ركلة جزاء، ليفوز الفريق الزملكاوي 2-1 ويضيف 3 نقاط جديدة لرصيده في سباق الدوري الممتاز.





وشهدت المباراة حالتين طرد، الأولي كانت لسامي الشيشيني المدرب العام للزمالك بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية، أما الثانية كانت من نصيب محمد بيومي لاعب الإسماعيلي بالدقيقة 79 من زمن اللقاء.





و نجح فريق الزمالك في التخلص من عقدتين بعد فوزه على الإسماعيلي في مباراة اليوم هما:





1- عقدة ستاد الإسماعيلية:

نجح فريق الزمالك في الفوز على الإسماعيلي للمرة الأولي على أرضية ستاد الإسماعيلية منذ 14 عامًا، وكان آخر انتصار حققه الفارس الأبيض على هذا الملعب بتاريخ 26 سبتمبر 2006، وفاز بهدف دون مقابل سجله اللاعب (مجدي عطوة)، وكان يقود الفريق وقتها المدرب مانويل كاجودا.





ولعب الزمالك 10 مباريات ضد الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية منذ انتصاره في 2006، خسر 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات، قبل أن يتخلص من عقدته الأزلية ويفوز على الدراويش 2 / 1 مساء اليوم الأحد.





2- نحس شهر "فبراير":

تخلص فريق الزمالك من "نحس" شهر فبراير أمام الإسماعيلي، وحقق الفارس الأبيض أول فوز على الدراويش في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الممتاز خلال هذا الشهر.





وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز علي الإسماعيلي خلال المباريات السابقة التي جمعتهما خلال شهر "فبراير"، حيث تقابل الفريقين في 8 مباريات سابقة بهذا الشهر، فاز الدراويش في 4 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، بينما ألغيت مباراة بسبب أحداث "مذبحة بورسعيد" بعد لقاء الأهلي والمصري، قبل أن ينفك النحس بالمواجهة التاسعة بينمهما وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم.