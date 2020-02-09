عمرو أديب: العمليات الإرهابية في مصر انحصرت بشكل كبير



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن دول العالم معرضة لوقوع حوادث إرهابية بها، موضحا أن من يحب مصر سينظر لبيان المتحدث العسكري على أن مصر تمكنت من القضاء على 10 إرهابيين.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن من يكره مصر سينظر إلى البيان، وسيركز على استشهاد ضابطين، وإصابة 5 آخرين، متابعا: "إحنا في مصر ماشاء الله بقينا نسمع عن حدث إرهابي كل فترة بعيدة".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان المتحدث العسكري إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية انحصرت في مصر بشكل كبير.