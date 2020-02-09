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ديربي ناري.. مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر live| رابط مباراة الإنتر وميلان بدون تقطيع "0-0" hd

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان، بديربي الغضب لمنافسات الدوري الإيطالي، عبر كورة جول، INTER MILAN & AC MILAN، بالجولة الثالثة والعشرين بالكالتشيو، KORA GOAl إنتر ميلان يستضيف القطب الآخر إي إس ميلان، بالدوري الإيطالي.

كورة ستار حيث يدخل إنتر ميلان المباراة ساعيًا نحو تحقيق هدفه ونقاط المباراة الثلاث فقط، على أرضه ووسط جماهيره، لاحتلال صدارة الترتيب، KORA STAR إنتر ميلان يستضيف ميلان بديربي الغضب INTER MILAN & AC MILAN، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو.

ويدخل إنتر ميلان ضد إي إس ميلان، INTER MILAN & AC MILAN، وهو مفتقدًا أهم أسلحته الهجومية والمتمثلة في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تابع بث مباشر يلا شوت إنتر ميلان يستضيف ميلان، YALLA SHOOT على ملعب سان سيرو.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان INTER MILAN & AC MILAN بالدوري.

وتُقام مباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان، INTER MILAN & AC MILAN اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، على ملعب سان سيرو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان INTER MILAN & AC MILAN بالدوري.

وتُذاع مباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان، INTER MILAN & AC MILAN اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، على ملعب سان سيرو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، KORA ONLINE بث مباشر ميلان ضيفًا على إنتر بالجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو.

كورة حصري حيث يدخل إنتر ميلان الإيطالي مواجهة إي إس ميلان، INTER MILAN & AC MILAN بالدوري، وهو محتلًا المركز الثالث برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الإيطالي صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما يحتل إي إس ميلان المركز الثامن برصيد 32 نقطة، KORA7ASRY ميلان يصطدم بإنتر في ديربي الغضب.

الأسطورة مباراة نارية تجمع إنتر ميلان ضد إي إس ميلان INTER MILAN & AC MILAN بالدوري، حيث سيكون إي إس ميلان مطالب بتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري، alostora شاهد بلاس مباراة ميلان ضد إنتر بالكالتشيو.

ويمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان INTER MILAN & AC MILAN بالدوري، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول KORA4GOAL بث مباشر ميلان في ضيافة الإنتر على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي، بدون تقطيع أو إعلانات.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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