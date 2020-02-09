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وزارة الزراعة تكشف حيقية دخول الجراد في مصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:02 م
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جراد
جراد
الفجر الفني
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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم ترصد أي أسراب من الجراد قادمة إلى مصر من أي المناطق الحدودية, لافتا إلى أن الوزارة لديها أيضًا  وحدات متابعة متابعة للرياح والتغيرات في الظواهر الجوية.

وأضاف في مداخلة في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة TeN، إن الوزارة لديها 55 مرصدًا على الحدود الشمالية والجنوبة والشرقية والغربية، مشيرا إلى أنها ترصد أي بدء توافد أو وجود تجمعات لأي جراد أو حشرات، وأنها على أتم الاستعداد لإبادة أي حشرات أو جراد أو تجمعات يتم إبادتها على الفور.

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