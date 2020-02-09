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في آخر تصنيف للإتحاد الدولي للتنس: أنس جابر الأفضل في شهر جانفي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:58 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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حلّت التونسية أنس جابر في صدارة ترتيب اللاعبات اللاتي حقّقن أفضل تقدّم خلال شهر جانفي الماضي، حسب ما ورد في موقع اتحاد لاعبات التنس.

وقفزت أنس جابر من المرتبة 77 إلى المرتبة 45 في آخر تصنيف للإتحاد الدولي للتنس، بعد نجاحها في بلوغ ربع نهائي دورة أستراليا المفتوحة لأوّل مرة ضمن مشاركاتها في بطولات الغراند سلام.

وتمكّنت جابر خلال هذه الدورة من هزم 4 لاعبات المصنفات ضمن الخمسين الأوائل، بما فيها المصنفة 12 عالميا البريطانية جوهانا كونتا و كارولين فوزنياكي بطلة أستراليا في  2018.

وعلى الرغم من خسارتها في ربع النهائي أمام صوفيا كينين، فإنّ جابر حققت إنجازا تاريخيا حيث أصبحت أول تونسية وأول امرأة عربية تبلغ هذا الدور المتقدم في بطولات الغراند سلام.
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