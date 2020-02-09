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هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما يهدد عرش ميسي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة ريال مدريد وأوساسونا بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الملكي إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش وذلك في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

حافظ ريال مدريد على صدارة الليجا التي خطفها من غريمه التقليدي برشلونة برصيد 52 نقطة من 23 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في مباراة واحدة. جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 46 نقاط، حيث خاض 22 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات. 

واحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 23 مباراة في الليجا، فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات.


بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مباريات. واصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدف. 

ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة:

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)
2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 13 هدف)
3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 هدف)
4 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 10 أهداف)
5 - انجل لويس سواريز (خيتافي - 9 أهداف)
6 - لويس ايزكييل أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)
7 - جيرار مورينو (فياريال - 9 أهداف)
8 - لوكاس بيريز مارتينيز (ديبورتيفو ألافيس - 9 أهداف)
9 - انتي بوريمير (ريال مايوركا - 8 أهداف)
10 - لورينزو مورن (ريال بيتيس - 8 أهداف)

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