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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:53 م
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الأهلي ضد طلائع الجيش
الأهلي ضد طلائع الجيش
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مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

الأهلي ضد طلائع الجيش، سيواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره فريق طلائع الجيش مساء غدًا الإثنين، على ستاد "القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز2020/2019.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري
ستُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري مساء غدًا الإثنين، في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:30 مساًء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري
سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري حصريًا على قناة "اون سبورت إتش دي ON SPORT HD" وقناة "تايم سبورت إتش دي TIME SPORT HD الرياضية، ويدير اللقاء تحكيميًا محمود البنا، ويعاونه كلًا من عماد العقاد وأحمد عبدالغني وأحمد صالح حكمًا رابعًا.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته أمام طلائع الجيش بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسطعمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ومن المتوقع أن يبدأ طلائع الجيش مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد سطوحي - محمد ناصف - علي الفيل.

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن زولا - محمد أشرف روقة - مهند لاشين - عمار حمدي - أحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسي - عمر جمال.

ويحتل الاهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما طلائع الجيش يقع في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويسعى المارد الأحمر في تحقيق الفوز في الرابعة عشر على التوالي ليواصل سلسلة الانتصارات ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن عقب الفوز في 13 مباراة خاضها بالدوري.

وعلى الجانب الآخر، يطمح طلائع الجيش ليكون أول فريق ينجح في إيقاف قطار الأهلي، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة تساعده على ضمان بقائه في الدوري.

ويذكر أن الأهلي قد نجح في فك عقدة بيراميدز بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي يوم الخميس الماضي، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى المصري.
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