برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

يلا شوت yalla shoot ، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

- كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت تونس.

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تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس في معقل الأخير، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.

- يلا شوت توداي yalla shoot today فالفيردي يتسلح بتواجد ميسي

كول كورة cool kora، حيث يعول إرنستو فالفيردي على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة ريال بيتيس، ويأتي على رأسها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ويتمثل المثلث الهجومي الآخر بتواجد كلاً من أنطوان جريزمان، وأنسو فاتي في قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه ريال بيتيس على أرضه ووسط جماهيره.







