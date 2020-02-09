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لحظة بلحظة.. متابعة بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان لايف بدون تقطيع (0-0) تغطية حية عبر BEIN SPORT

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي ميلان الإيطالي KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد 9 فبراير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين KORA LIVE من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ميلان YALLA SHOOT ضد نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب جوزيبي مياتزا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز

وستذاع مباراة نادي ميلان KORA GOAL ضد نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق عصام الشوالي.

بث مباشر لمباراة ميلان وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي إنتر ميلان KORA GOAL في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 32 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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