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محمد الباز: أفريقيا شهدت قفزة في مكافحة الإرهاب على يد السيسي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:51 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي محمد الباز، على مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإنشاء قوة أفريقية، خلال قمة الاتحاد الأفريقي، قائلًا: "نحن أمام قفزة أو نقلة في مكافحة الإرهاب في أفريقيا على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أننا أمام نقلة نوعية في ظل وجود مصر على خارطة الإقليم.

وأشار الإعلامي محمد الباز، إلى أن تسليم مصر للاتحاد الإفريقي لا يعني أن دور مصر سينتهي في القارة الأفريقية.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة الإرهاب محمد الباز السيسي أفريقيا

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