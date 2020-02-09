التعليم العالي: الجامعات والمعاهد المصرية مستعدة لمواجهة أي عدوى



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن كافة وحدات الترصد الوبائي بالمستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال أي حالات، فضلا عن وجود ندوات توعية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني بالجامعات.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنهم يتعاملون مع 3 مليون طالب جامعي، ولديهم وعي بالوضع، والاجراءات الوقائية التي يجب اتباعها.



قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنهم اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار أي عدوى في 175 معهد، و50 جامعة مصرية حكومية وخاصة.