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تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم 09/2/2020 بالدوري الإيطالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق أي سي ميلان أمام نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون، من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

مشاهده مباراه ميلان ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سان سيرو.

بث مباشر مباراة ميلان ضد الإنتر، وتذاع المباراة عبر قناة Bein Sport hd 4.

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تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع : ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري.

خط الوسط : آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس.

خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا.

خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو.

خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل النيراتزورى المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الروسينيري في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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