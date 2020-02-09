المطران جورج شيحان يترأس القداس الإلهي في ذكرى "مار مارون"

ترأس الأنبا جورج شيحان، مطران الإيبارشية المارونية للكاثوليك بمصر، اليوم الأحد، القداس الإلهي بمناسبة تذكار نياحة القديس مارون وذلك بكنيسة مار مارون بمصر الجديدة.



جاء ذلك بحضور المونسينيور نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي للايبارشية البطريركية والمطران جورج بكر، راعي ايبارشية الروم الكاثوليك بمصر والعديد من الاباء الكهنة، وعدد من السفراء والشخصيات العامة والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.



وألقى المطران شيحان، كلمة عبر خلالها عن شكره لسعادة المونسينيور نيقولاس علي حضوره واحتفاله مع الكنيسة المارونية وعلي وجودة بمصر، كما شكر السفير اللبناني، والسفير الايطالي وكادر السفارات ونائب مجلس الشعب والمطارنة والراهبات والأب نبيل رفول رئيس البطركخانة ورسالة الرهبانية المارونية المريمية وجميع الحضور علي المشاركة في الإحتفال بعيد شفيع الكنيسة المارونية "مار مارون".



وأكد "شيحان" في كلمته، أن الكنيسة دوما مُثمرة بالقديسين، مضيفًا أنه يجب العمل بالحق والضمير وأنه رغم كل الاحداث في العالم ولكن علينا أن نكنشف رسالتنا ونتبع تعاليم الكتاب المُقدس لنكون ملحا للارض ونورا للعالم.



واختتم مطران الإيبارشية المارونية للكاثوليك بمصر، كلمته بأن المحبة هي أساس كل شئ وهكذا علمنا المسيح واتبعه مار مارون وبالصلاة من أجل الجميع وللعالم بشفاعة مار مارون.