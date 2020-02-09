تكبد وحدات من الجيش السوري لخسائر فادحة خلال عطلة نهاية الأسبوع









تعرضت وحدات من الجيش العربي السوري، إلى خسائر فادحة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما هاجمت مجموعة من تنظيم "داعش" مواقعهم في الريف الشرقي لمحافظة حمص.ووفقا للتقارير، نصب مقاتلو تنظيم "داعش" كمينا لموقع للجيش العربي السوري بالقرب من محطة ضخ T-3، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود قبل فرار الجماعة الإرهابية من المنطقة.وأعقب الهجوم المميت نصب كمين آخر من تنظيم "داعش" في منطقة البادية السخنة، مما دفع الجيش السوري إلى زيادة إجراءاته الأمنية في المنطقة الشرقية من حمص.ومنذ بداية العام الجديد، صعد تنظيم "داعش" عملياته في شرق سوريا، مستهدفًا غالبًا مواقع الجيش السوري في الليل حتى يتمكنوا من الاختفاء في المنطقة الصحراوية الشاسعة بين سوريا والعراق.