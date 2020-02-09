جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الأحد 9 فبراير 2020

أقيم اليوم الأحد لقائين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





في بداية اليوم حسم اللقاء الذي جمع بين حرس الحدود والجونة بالتعادل الإيجابي بهدفين، ثم حقق الزمالك الفوز بثنائية مقابل هدف أمام الإسماعيلي.





الزمالك رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1-عبدالله السعيد "بيراميدز" 12 هدف

2-محمد شريف "إنبي" 9 أهداف

3-سيف الدين الجزيري "المقاولون العرب" 6 أهداف

4-حسام حسن "سموحة" 6 أهداف

5-وليد سليمان "الأهلي " 6 أهداف

6- أحمد السيد زيزو "الزمالك" 5 أهداف

7-محمد سالم "المقاولون العرب" 5 أهداف

8- حسين الشحات "الأهلي" 5 أهداف

9- محمد سمير " المقاولون العرب" 5 أهداف

10- مصطفى محمد " الزمالك"5 أهداف