رئيس بنك مصر: البنوك المصرية قوية وحقوق المساهمين ارتفعت 100%

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري قوي ويلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء البنوك والتي توضح مدى قوتها وصلابتها تتضمن ارتفاع حقوق ملكية المساهمين إلى 388 مليار جنيه خلال عام 2019، بعد أن كانت 194 مليار جنيه في عام 2016؛ وهذا يعني أنها زادت 100%، موضحًا أن جزء من هذا الزيادة جاء نتيجة أن البنوك استطاعت أن تُحقق أرباحًا أكثر واحتياطي وصافي ربح كبير بالإضافة إلى التعويم.



وأضاف "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، أن نسبة البطالة في مصر انخفضت من 13.3% إلى 7.5%، وعجز الموازنة انخفض إلى 8.3% بعد أن وصل 16%؛ إضافة إلى انخفاض في التضخم إلى 7.1% بعد أن كان 34% وفقًا للبنك المركزي.



وأوضح أن صندوق النقد الدولي، وجميع المؤسسات الاقتصادية العالمية أشادت بالتحول الكبير للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الاقتصاد كان يُعاني من عدم تحويل عملات أجنبية إلى البنوك المصرية لأنهم كانوا يفقدون الثقة، لكن الآن شهد بنك مصر تدفقات بالنقد الأجنبي بقيمة 2 مليار دولار في شهر يناير، وفي العام الماضي استقبل بنك مصر 15.6 مليار دولار.

