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محلل سياسي: البرلمان البريطاني يتجه لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية(فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد ياسين، المحلل السياسي والاقتصادي إن البرلمان البريطاني لديه توجه بتصنيف تنظيم "الإخوان" ضمن الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسي لفعل ذلك؛ انطلاقا أن الجالية الإسلامية في بريطانيا تزداد عن المليونين شخص فضلًا أن هناك مخاوف من الإسلام المعروف بـ الإسلاموفمبيا.

وأوضح "ياسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأى عام" المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة اختارت قارئ عاصم كمستشار الحكومة البريطانية لتعريف "الإسلاموفوبيا"، ولكن كان اختيار خاطئ؛ لأنه لا يحترم حرية الرأي والتعبير في بريطانيا وتاريخها العريق.

وأشار المحلل السياسي والاقتصادي إلى أن هناك نشاطا برلمانيا مكثف لوضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجمعات المحظورة في بريطانيا، لافتًا إلى أن الجماعة ترفض الرأي الأخر.
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الكلمات المفتاحية

جماعة إرهابية البرلمان البريطاني الإخوان

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