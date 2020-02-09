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"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:37 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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كتب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي نهاية صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بشكل قاطع في الفترة القادمة على الرغم من محاولات الصلح.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة الفنية عقب رحيل مارتن لاسارتي.

ورفض السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء عقد جلسة صلح مع صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر في الأيام الماضية خاصة بعد الاتفاق على فتح صفحة جديدة معه عقب عودة الأهلي من السودان ومواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح رفضه الجلوس مع صالح جمعة لعدم التزامه فنياً في التدريبات وكثرة أزماته في الفترة الماضية.

وفتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني الباب أمام تسويق صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر خاصة في الدوري الفلندي نظراً لاستمرار باب القيد حتى نهاية فبراير الجاري.

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صالح جمعة رينيه فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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