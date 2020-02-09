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الإمارات تعلن عن شفاء حالة مصابة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سيف درويش، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، إن المؤشرات التي تعلنها منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا أكثر من إيجابية، حيث أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 2% فقط، وهى تعد نسبة أقل من نسبة الوفيات الناتجة عن الأنفلونزا الموسمية.

وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن مناعة الإنسان الطبيعي قادرة على مواجهة فيروس كورونا، وفقط يحتاج إلى بعض الأدوية المساعدة، منوها بأنهم بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات بلغت 7 حالات.

ونوه المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، بأنهم أعلنوا شفاء إحدى المصابات بالفيروس، وكانت هى الأكثر عرضة للخطر من بين المصابين، حيث أنها تبلغ 73 عام، مضيفا أن حالة باقي المصابين مستقرة.

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