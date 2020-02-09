"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل مشروع قانون "السايس"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون "السايس" تشريع بسيط مكون من 11 مادة، وتحريره أخذ عامين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يقنن وضع السياس، ولكن فكرته تتمحور حول طريقة التعامل مع السايس.



وتابع "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن صياغة هذا المشروع أخذ وقت طويل جدًا، وعدم حضور الحكومة اليوم لمناقشة هذا القانون ليس مهمًا بصورة كبيرة، خاصة أن مضمون القانون يهما.



ولفت إلى أن القانون يعمل على تنظيم ساحات انتظار المركبات بأنواعها في الشوارع، ويلزم المحافظين ورؤساء الشوارع بإعداد ساحات انتظار، وأي "سايس" لابد أن يحصل على رخصة مزاولة، وهناك مخالفات في حال عدم التزامه بالشروط الموجودة.

