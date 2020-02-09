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"ولفجانج باك" يستعد للاحتفال بعامه الـ 26 كطباخ رسمي لجوائز الأوسكار
الأحد 09/فبراير/2020 - 10:14 م
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أحمد جمال أحمد
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ستشهد مراسم حفل جوائز الاوسكار في دورتها رقم 92 لعام 2020 الجاري، احتفال الطباخ الشهير "ولفجانج باك" بعامه الـ 26 على التوالي، كطباخ لحفل العشاء الرسمي"جفرنرز بول"، الذي يقام على هامش حفل جوائز الأوسكار.
وتعود بدايات الشيف "ولفجانج باك"، بعمل بمدينة لوس أنجلوس كطاهي، حيث أضطر لبناء مطبخ في جراش سيارات، حتى أصبح يمتلك حاليا 60 فرع من مطاعمه في أنحاء العالم.
ومن المنتظر أن يشهد حفل العشاء الملازم لحفلات الأوسكار هذا العام، تقديم الطاهي "ولفجانج باك" لأكثر من 30 طبق متنوع، ستجتمع بالكامل على كونها أطباق أطعمة نباتية.
وتعود بدايات الشيف "ولفجانج باك"، بعمل بمدينة لوس أنجلوس كطاهي، حيث أضطر لبناء مطبخ في جراش سيارات، حتى أصبح يمتلك حاليا 60 فرع من مطاعمه في أنحاء العالم.
ومن المنتظر أن يشهد حفل العشاء الملازم لحفلات الأوسكار هذا العام، تقديم الطاهي "ولفجانج باك" لأكثر من 30 طبق متنوع، ستجتمع بالكامل على كونها أطباق أطعمة نباتية.
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