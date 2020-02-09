"ولفجانج باك" يستعد للاحتفال بعامه الـ 26 كطباخ رسمي لجوائز الأوسكار



ومن المنتظر أن يشهد حفل العشاء الملازم لحفلات الأوسكار هذا العام، تقديم الطاهي "ولفجانج باك" لأكثر من 30 طبق متنوع، ستجتمع بالكامل على كونها أطباق أطعمة نباتية.



وتعود بدايات الشيف "ولفجانج باك"، بعمل بمدينة لوس أنجلوس كطاهي، حيث أضطر لبناء مطبخ في جراش سيارات، حتى أصبح يمتلك حاليا 60 فرع من مطاعمه في أنحاء العالم.