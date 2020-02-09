Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من موجة برد "صفرية" على المملكة حتى الأربعاء

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

حذر خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني، من بدء موجة صفرية باردة على المملكة مساء اليوم الأحد.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال الجهني: "تنبيه: ذروة الموجة الباردة القطبية الصفرية تبدأ من هذه الليلة، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم"، مضيفًا: "تدفّوا زين.. ودفّوا عيالكم وشيبانكم".

من ناحيتها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غدٍ الاثنين، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، لافتةً إلى أنه غير مُستبعَدٍ تساقطُ الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق وعلى المنطقة الوسطى.

وأشارت "هيئة الأرصاد"، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة وشرقها ووسطها.

وأضافت الهيئة أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، متوقعةً تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقَّع أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وأن يرتفع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن تكون حالة البحر مائجة.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موجة برد صفرية المملكة الارصا الأربعاء

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ أقل من ساعتين

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ أقل من ساعة

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ أقل من ساعة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش"

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة على عدة مناطق بالمملكة

تساقط ثلوج على جبل اللوز والدفاع المدني يتابع سلامة المتنزِّهين

الأرصاد: غبار وسحب ممطرة على عدة مناطق بالمملكة

الأرصاد: عوالق ترابية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في نجران وعسير والباحة ومكة

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة والشرقية والرياض

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار على 6 مناطق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

07:19 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

08:08 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status