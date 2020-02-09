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بث مباشر.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:49 م
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

بحثًا عن مواصلة انتصاراته في البطولة وتصدره لجدول الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، يستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره ليون، مساء الأحد، في مباراة مثيرة وقوية ضمن الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم «الليجا آ».

وبعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة الفرنسية العريقة، يتربع باريس سان جيرمان حامل اللقب على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراته في هذه الجولة، مما يعني أن الفارق قد يتسع لـ 12 نقطة حال فوز سان جيرمان.

ويقدم باريس سان جيرمان، تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل، موسما استثنائيا، حيث سجل لاعبو الفريق 59 هدفا، ومنيت شباكهم بـ 15 هدفا فقط، وفاز الفريق في 19 مباراة، وتعادل مرة واحدة، وسخر 3 مباريات.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

أما فريق ليون فيدخل المباراة محتلا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وخلال 23 جولة حقق الفريق الفوز في 9 مباريات وخسر ثمانية، وتعادل في 6 مواجهات، وسجل لاعبو ليون 35 هدفا، بينما منيت شباك الفريق بـ 21 هدفا.


بحثًا عن مواصلة انتصاراته في البطولة وتصدره لجدول الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، يستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره ليون، مساء الأحد، في مباراة مثيرة وقوية ضمن الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم «الليجا آ».

وبعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة الفرنسية العريقة، يتربع باريس سان جيرمان حامل اللقب على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراته في هذه الجولة، مما يعني أن الفارق قد يتسع لـ 12 نقطة حال فوز سان جيرمان.

ويقدم باريس سان جيرمان، تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل، موسما استثنائيا، حيث سجل لاعبو الفريق 59 هدفا، ومنيت شباكهم بـ 15 هدفا فقط، وفاز الفريق في 19 مباراة، وتعادل مرة واحدة، وسخر 3 مباريات.

أما فريق ليون فيدخل المباراة محتلا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وخلال 23 جولة حقق الفريق الفوز في 9 مباريات وخسر ثمانية، وتعادل في 6 مواجهات، وسجل لاعبو ليون 35 هدفا، بينما منيت شباك الفريق بـ 21 هدفا.
باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 6
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2

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