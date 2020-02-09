يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش برشلونة رابط Barca NOW

بث مباشر لاستضافة ريال بيتيس لفريق برشلونة في أهم مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خوسي ماريا سانشيز”.





المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ستاد “بينتو فيامارين” بمدينة إشبيلية.





يستضيف ريال بيتيس فريق برشلونة في مباراة صعبة للغاية نظرًا للحالة التي يمر بها الفريقين، حيث ودع بيتيس كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 وخسر مباراة وتعادل مثلها في الدوري الإسباني.





ويحتل الفريق الأندلسي المركز المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وسيسعى الفريق إلى تحقيق الفوز على برشلونة خاصة وان الاخير يعاني كثيرًا في المباريات التي يخوضها خارج أرضه.





في المقابل يدخل برشلونة المباراة بظروف صعبة هو الآخر، حيث تلقى الفريق هزيمة مريرة في الدقائق الاخيرة امام “أتلتيك بيلباو” ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وبالتالي خسارة اللقب الثاني في أقل من شهر بعد خسارة السوبر الإسباني لصالح الغريم “ريال مدريد“.





وستكون المواجهة ذات طابع خاص لأنها تعد الأولى لكيكي سيتين المدير الفني الحالي لفريق “برشلونة” ضد ريال بيتيس الفريق السابق الذي كان يقوم بتدريبه قبل أن يرحل.





ويريد ريال بيتيس الانتقام من برشلونة بعدما خسر بنتيجة (5-2) في مباراة الدور الأول على ملعب “الكامب نو”، وهي نتيجة ثقيلة لم يتقبلها جمهور الفريق الأندلسي.











