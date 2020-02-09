مشاهدة مباراة الانتر وميلان في الدوري الايطالي





ينطلق في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، ديربى الغضب المنتظر بين إنتر ميلان وجاره ميلان، على ملعب “جوزيبى مياتزا”، في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” في الموسم الجارى 2019-2020، في الديربى رقم 172 بين الفريقين في البطولة حيث تقابلا وجها لوجه في 171 مباراة بالدوري حقق النيراتزورى 65 فوزا مقابل 51 للروسونيرى وانتهت 55 مباراة بينهما بالتعادل وستكون مذاعة على قناة beIN Sports HD 4.





ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز من أجل مواصلة منافسة يوفنتوس على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حيث تأتى كتيبة المدرب أنطونيو كونتى في المركز الثانى برصيد 51 نقطة وتعنى خسارة أي نقطة ضد ميلان ابتعاده بعض الشيئ عن إمكانية كسر احتكار اليوفى للقب.





مشاهدة مباراة الانتر وميلان في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة الانتر وميلان في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة الانتر وميلان في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة الانتر وميلان في الدوري الايطالي





في المقابل، يقاتل ميلان الذى يحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة من أجل حسم الديربى لصالحه لإحياء آماله في بلوغ المربع الذهبي للدوري الإيطالي وإلا ستتقلص حظوظه بشكل كبير في التواجد بين الكبار هذا الموسم والعودة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويتسلح ميلان بالنجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، الذى يعود للظهور من جديد في ديربى ميلانو بعد عودته لصفوف الروسونيرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث يملك 5 أهداف في 7 مباريات سجلها بقميص الفريقين في السنوات الماضية، بينما يأتي النجم البلجيكى روميلو لوكاكو على رأسهم نجوم الإنتر حيث يأتي في المركز الثالث بقائمة هدافى الكالتشيو برصيد 16 هدفا حتى الآن.





وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الانتر بهدفين دون رد فى الموسم الحالى شهر سبتمبر الماضى، وسجل هدفى الانتر الكرواتى بروزوفيتش والمهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو.





ويسعى الإنتر لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في مواجهة الليلة، أبرزها تحقيق فوزه الرابع على التوالي أمام ميلان، وهو الأمر الذى لم يتحقق منذ 1985 عندما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية، كما أصبح النيراتزورى على بعد مباراتان فقط من معادلة رقمه السابق في عام 1938، عندما خاض 10 مباريات أمام ميلان، في الدوري، دون أن يتلقى أي خسارة.





وتتجاوز القيمة التسويقية لنجوم ديربى ميلانو المليار يورو حيث تصل إلى مليار و83 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، حيث تبلغ القيمة التسويقية للإنتر 683 مليون يورو مقابل 400 مليون يورو للروسونيرى.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4