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محمد عبدالرحمن عن "لص بغداد": "تعبنا في الفيلم عشان نقدملكم حاجة مختلفة"

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:22 م
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محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
می مرسی
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شارك الفنان محمد عبد الرحمن، صورة له مع عدد من الفنانين المشاركين في فيلم "لص بغداد"، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "عبد الرحمن"، على الصور الذي قام بنشرها قائلًا: "استقبال الجمهور المصري والعربي لفيلم لص بغداد حقيقي أسعدني جدا كلنا تعبنا في الفيلم ده عشان نقدملكم حاجة مختلفة وحقيقي شكرا من كل قلبي ليكو على الحب الكبير والاستقبال الحافل في الدول العربية والحمد لله على الإيرادات الجامدة دي".

وتفاعل الجمهور على الصور من خلال التعليقات قائلين "أحلى نجم في مصر" و"عشان هيك الأردن كانت منورة".

الجدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" كوميدي أكشن وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجي بمشاركة عدد من الفنانين منهم محمد إمام وأمينة خليل وياسمين رئيس.

يذكر أن آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسلسل "الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي مع النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد.
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