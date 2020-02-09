Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يحدد مطالب تعجيزية للموافقة على بيع سمولينج

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:38 م
Advertisements
سمولينج
سمولينج
حسام مجدي
Advertisements
حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مطالبه النهائية للموافقة على بيع نجم الفريق إلى نادي روما الإيطالي في نهاية الموسم الجاري.

روما يطلب شراء عقد سمولينج

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي روما قرر شراء عقد الإنجليزي كريس سمولينج مدافع الفريق والمعار من صفوف نادي مانشستر يونايتد بشكل نهائي بسبب تألقه مع الفريق.

وكان سمولينج قد انضم إلى صفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

مطالب مانشستر يونايتد لبيع عقد سمولينج

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي روما طلب شراء عقد سمولينج بشكل نهائي مقابل 12 مليون جنية إسترليني ولكن مانشستر يونايتد رفض هذا العرض.

وكشفت الشبكة أن نادي مانشستر يونايتد يريد الحصول على مبلغ 17 مليون جنية إسترليني للموافقة على بيع سمولينج بشكل نهائي إلى نادي روما.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة غضب في نادي روما من مطالب نادي مانشستر يونايتد المادية حيث يرفض النادي الإيطالي دفع هذا المبلغ الضخم في الصفقة ولكنه سيحاول خفض مطالب اليونايتد.

مشاركات سمولينج مع نادي روما هذا الموسم

وقد شارك كريس سمولينج في 23 مباراة حتى الآن مع نادي روما خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.
Advertisements

أخبار تهمك

زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ ساعتين

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ 39 دقيقة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ ساعة و 28 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

07:19 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

06:48 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status