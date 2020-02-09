مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

ينتظر كل عشاق الكرة بالعالم وبالأخص عشاق ومتابعي الدوري الإيطالي، مباراة تجمع بين انتر ميلان وغريمه أي سي ميلان على صفيح ساخن مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون في اطار الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، على ملعب جوزيبي مياتسا.





مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد اسي ميلان

يدخل فريق انتر ميلان المشهور بلقب “النيراتزوري” اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في الأسبوع الماضي على نادي أودينيزي بنتيجة 2-0، وفوزه امام أي سي ميلان سيعطيه دفعه قوية امام نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا، ويحتل نادي انتر ميلان المركز الثاني برصيد 51 نقطة.





بث مباشر انتر ميلان ضد اسي ميلان اليوم

ومن المتوقع أن يخوض كونتي المدير الفني للانتر اللقاء بتشكيل 2-5-3، الهجومية، في حراسة المرمى: هاندانوفيتش، خط الدفاع: جودين، سكرنيار، دي فريج، خط الوسط: أسامواه، سينسي، بروزوفيتش، باريلا، كاندريفا، خط الهجوم: لوكاكو، بوليتانو.





رابط مباراة انتر ميلان ضد اسي ميلان مباشر الان

على الجانب المقابل يسعى نادي أي سي ميلان للفوز على غريمه التقليدي وسط جمهوره لتحسن موقفة في ترتيب الدوري الإيطالي، للعودة للانتصارات مرة أخرى بعد التعادل مع هيلاس فيرونا في الجولة الماضية بنتيجة 1-1، حيث يحتل أي سي ميلان المركز الثامن برصيد 32 نقطة.





تشكيل أي سي ميلان المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.





خط الدفاع: كالابريا، موساكيو، رومانيولي، تيو.





خط الوسط: كاستيخو، كيسي، هاكان، بونافينتورا,





خط الهجوم: لياو، ريبيش.





موعد مباراة الانتر ضد أي سي ميلان:

يلاقي انتر ميلان منافسه أي سي ميلان يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرون، وتقام المباراة في تمام الساعة :





بتوقيت القاهرة الساعة 9:45 مساءا.





بتوقيت مكة المكرمة الساعة 10:45 مساءا.





بتوقيت جرنيتش الساعة 7:45 مساءا.





القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وأي سي ميلان:

حتي الآن لم يتم تحديد القناة الناقلة للمباراة ولكن من المحتمل أن ينقل اللقاء عبر شاشة قناة Bein Sport HD 1.







