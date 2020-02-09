غدًا.. هايدي موسى ضيفة "صاحبة السعادة"

تحل الفنانة هايدي موسى، ضيفة الفنانة إسعاد يونس في برنامج"صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر شاشة "سي بي سي"الساعة11مسًاء.



ونشرت هايدي، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور برفقة الفنانة إسعاد يونس وكانت مرتدية"فستانًا طويل بأكمام طويلة باللون الاسود وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق وخاتم" وكانت إسعاد مرتدية"فستانًا باللون الاسود وبليزر طويل باللون الابيض والاسود".



وعلقت موسى، على الصور قائلة:"استنوني بكره أن شاءالله الساعة 11مسًاء مع صاحبة السعادة".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ديدا اللي مشرفانا ماشاءالله" وأضاف آخر"يافخامتك يا جميلتي انتي".



ويذكر أن آخر أعمال هايدي موسى، أغنية"انا اتعودت" وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نادر عبدالله، ومن ألحان حسين محمود.