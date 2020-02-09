مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر live| رابط مباراة internazionale-vs-ac-milan

يستضيف ملعب جوسيبي دي مياتزا معقل أفاعي ميلانو مباراة قوية للغاية حيث يحل إيه سي ميلان ضيفا على إنتر في ديربي المدينة الشمالية، وذلك لحساب الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.





يدخل الفريق صاحب الأرض والجمهور المباراة بقيادة مدربهأنطونيو كونتي وهو وصيف لجدول الترتيب العام برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما يمتلك الروسونيري مع مدربه ستيفانو بيولي 32 نقطة بالمركز التاسع، لذلك فالفوز لكليهما تترتب عليه أشياء وأمور عديدة للغاية أهمها زيادة النقاط التي تحسن من الوضع في الجدول.





وشهد تاريخ مواجهتهما 200 مباراة وفقا لشبكة ترانسفير ماركت المختصة بالأرقام والإحصاءات، فاز الإنتر في 72 لقاء، بينما فاز الميلان في 64، وسيطر التعادل على 64 لقاء آخر، واهتزت شباك الميلان بـ262 هدفا، مقابل 260 هدفا سجلها لاعبو الروسونيري.





وكانت المباريات الخمس الأخيرة بين الفريقين قد شهدت تفوقا كبيرا للفريق الأزرق الذي فاز في 3 منها، فيما كان هناك انتصار وحيد لميلان لكنه خارج الدوري، إذ كان ببطولة الكأس، وهناك تعادل وحيد، لكن الفوز الأخير للأحمر في بطولة الدوري كانت بتاريخ 31-1-2016 بثلاثية بيضاء وقع عليها كل من باكا، كوستا، ونيانج.









موعد مباراة إنتر وإيه سي ميلان في الدوري الإيطالي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 19:45 بتوقيت جرينتش، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة إنتر وإيه سي ميلان في الدوري الإيطالي

تذاع المباراة عبر شاشة قنوات بي إن إتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع (إنتر ميلان)

حراسة المرمى: باديلي.





المدافعون: جودين، دي فريخ، ميلان سكرينيار.





لاعبو الوسط: كاندريفا، باريلا، بروزوفيتش، إيريكسين، يونج.





المهاجمون: أليكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو.

التشكيل المتوقع (إيه سي ميلان)

حراسة المرمى: دوناروما.





المدافعون: هيرنانديز، كالابريا، كاير، رومانيولي.





لاعبو الوسط: كاستييخو، كيسي، تشالهانوجلو، بينهاكر.





المهاجمون: رافاييل لياو، إبراهيموفيتش.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4