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برلماني: حضور السيسي القمة الإفريقية تأكيد للريادة المصرية إقليميا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:28 م
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النائب عبد الوهاب خليل
النائب عبد الوهاب خليل
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قال النائب عبد الوهاب خليل عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حضور الرئيس السيسي لفعاليات القمة الأفريقية لرؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا تأكيد للريادة المصرية إقليميا وأفريقيا وحضور مصر وتواصلها الحميم مع القضايا الأفريقية.

وثمن عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الأحد، الدور الذي لعبته مصر خلال رئاسة الاتحاد الافريقي في تفعيل القضايا الأفريقية وإضفاء كثير من الزخم والنشاط عليها، لافتا إلى أن مصر فتحت كافة الملفات الاقتصادية والسياسية الشائكة في القارة ولم تتوان عن الطلب من المجتمع الدولي مساندة حركة التنمية والاستثمار في افريقيا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن نشاط الرئيس السيسي في القمة يتضمن الكثير من الفعاليات واللقاءات منها المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفرقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
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الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن مجلس السلم والامن الافريقي السيسي الالية الافريقية

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