tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن موقع دعم مصر الإلكتروني ما زال يستقبل أصحاب البطاقات التموينية الذين يقومون بإداخل رقم الهاتف الخاص بهم وأرقام تليفونات جميع الأفراد المدرجين على البطاقات التموينية، وقد أكدت وزارة التموين أن هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين في مختلف المحافظات على الدخول على رابط موقع دعم مصر لإدخال أرقام الهواتف المحمواة وتحديث البيانات الخاصة بهم التي يوجد بها بعض الأخطاء، ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف نوفر لكم رابط مباشر ومفعل للدخول على موقع دعم مصر بكل سهولة ويسر.





موقع دعم مصر 2020

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نفي كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من أخبار تؤكد عزم وزارة التموين إيقاف جميع البطاقات التموينية التي لا يقوم أصحابها بإدخال أرقام التليفونات الخاصة بهم، وأكد الوزارة أنه لا توجد أي علاقة بين إدخال أرقام الهواتف المحمولة في البطاقات التموينية وإيقاف البطاقات، وأكدت الوزارة أن الهدف من إدخال أرقام الهواتف المحمولة هو إيجاد وسيلة مباشرة للتواصل مع صاحب البطاقة في حالة وجود أي أخطاء أو تعديلات في بيانات البطاقة.



