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tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين
الأحد 09/فبراير/2020 - 08:28 م
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tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن موقع دعم مصر الإلكتروني ما زال يستقبل أصحاب البطاقات التموينية الذين يقومون بإداخل رقم الهاتف الخاص بهم وأرقام تليفونات جميع الأفراد المدرجين على البطاقات التموينية، وقد أكدت وزارة التموين أن هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين في مختلف المحافظات على الدخول على رابط موقع دعم مصر لإدخال أرقام الهواتف المحمواة وتحديث البيانات الخاصة بهم التي يوجد بها بعض الأخطاء، ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف نوفر لكم رابط مباشر ومفعل للدخول على موقع دعم مصر بكل سهولة ويسر.
موقع دعم مصر 2020
كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نفي كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من أخبار تؤكد عزم وزارة التموين إيقاف جميع البطاقات التموينية التي لا يقوم أصحابها بإدخال أرقام التليفونات الخاصة بهم، وأكد الوزارة أنه لا توجد أي علاقة بين إدخال أرقام الهواتف المحمولة في البطاقات التموينية وإيقاف البطاقات، وأكدت الوزارة أن الهدف من إدخال أرقام الهواتف المحمولة هو إيجاد وسيلة مباشرة للتواصل مع صاحب البطاقة في حالة وجود أي أخطاء أو تعديلات في بيانات البطاقة.
رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام المحمول
يستطيع الآن جميع المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية تغيير أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر، حيث سيتيح الموقع لصاحب البطاقة كتابة رقم الهاتف به وتحديث جميع البيانات التي يوجد بها أخطاء.
خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر
الدخول على الرابط السابق الموجود في أعلى الموضوع
اختيار تسجيل الموبايل
كتابة البانات الشخصية الخاصة بصاحب البطاقة
كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة
الضغط على مربع حفظ.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نوهت أن لا صحة لما تردد من أنباء حول تقديم تظلمات لمت تم استبعاده من البطاقات التموينية، وأن الوزارة تعمل حاليا لتسجيل أرقام المحمول فقط.
tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين
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