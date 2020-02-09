Advertisements
Advertisements
Advertisements

tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:28 م
Advertisements
Advertisements
tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن موقع دعم مصر الإلكتروني ما زال يستقبل أصحاب البطاقات التموينية الذين يقومون بإداخل رقم الهاتف الخاص بهم وأرقام تليفونات جميع الأفراد المدرجين على البطاقات التموينية، وقد أكدت وزارة التموين أن هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين في مختلف المحافظات على الدخول على رابط موقع دعم مصر لإدخال أرقام الهواتف المحمواة وتحديث البيانات الخاصة بهم التي يوجد بها بعض الأخطاء، ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف نوفر لكم رابط مباشر ومفعل للدخول على موقع دعم مصر بكل سهولة ويسر.

موقع دعم مصر 2020
كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نفي كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من أخبار تؤكد عزم وزارة التموين إيقاف جميع البطاقات التموينية التي لا يقوم أصحابها بإدخال أرقام التليفونات الخاصة بهم، وأكد الوزارة أنه لا توجد أي علاقة بين إدخال أرقام الهواتف المحمولة في البطاقات التموينية وإيقاف البطاقات، وأكدت الوزارة أن الهدف من إدخال أرقام الهواتف المحمولة هو إيجاد وسيلة مباشرة للتواصل مع صاحب البطاقة في حالة وجود أي أخطاء أو تعديلات في بيانات البطاقة.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام المحمول
يستطيع الآن جميع المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية تغيير أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر، حيث سيتيح الموقع لصاحب البطاقة كتابة رقم الهاتف به وتحديث جميع البيانات التي يوجد بها أخطاء.


خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

الدخول على الرابط السابق الموجود في أعلى الموضوع

اختيار تسجيل الموبايل

كتابة البانات الشخصية الخاصة بصاحب البطاقة

كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة

الضغط على مربع حفظ.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نوهت أن لا صحة لما تردد من أنباء حول تقديم تظلمات لمت تم استبعاده من البطاقات التموينية، وأن الوزارة تعمل حاليا لتسجيل أرقام المحمول فقط.

tamwin.com رابط موقع دعم مصر لتسجيل أرقام التليفون وتحديث البيانات بطاقات التموين
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع دعم مصر للتموين موقع دعم مصر الالكتروني موقع دعم مصر رقام المحمول خطوات تسجيل رقم الهاتف الرجاء والمولودية البطاقات التموينية

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش"

منذ أقل من ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 9 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر للتموين tamwin.eg "بدون عناء"

حدث من هنا | تعرف على خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر للتموين tamwin.eg الآن

Now | رابط موقع دعم مصر للتموين Da3m masr خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين يزداد محرك البحث جوجل اليوم عن موقع دعم مصر 2020، كما أن التموين tamwin يطالب المواطنين بإدخال رقم الهو

بدون لف ودوران | رابط مباشر لموقع دعم مصر Da3m masr.. وخطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين

رابط مباشر لموقع دعم مصر Da3m masr.. وخطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين الآن

برقم الهاتف.. خطوات تحديث بيانات التموين من موقع دعم مصر وشرط مهم لنجاح العملية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

07:19 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

06:48 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status