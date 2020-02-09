Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمير الشرقية يؤكد أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً لما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة له؛ لكونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، مركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر، حيث طالب البنوك بأن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، لافتاً إلى أن مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

ويشكّل افتتاح البنك تتويجًا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي – السعودية"، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقراً رئيساً لعملياته على مستوى المملكة.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33.316 متراً مربعاً، ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير. كما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي- السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن هذه الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع المصرفي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي أن هذه الخطوة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص النظام المالي للمملكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السعودية البنوك الاقتصاد لوطني أمير الشرقية

أخبار تهمك

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ ساعة و نصف

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

منذ ساعة

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ ساعتين

مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه

منذ ساعة و 17 دقيقة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الكويت.. 58 عامًا من مسيرة بناء الدولة الحديثة

سعود بن نايف يوجه بمعالجة معوقات المشاريع المعتمدة

محافظ " النقد ": الترخيص لـ"ستاندرد تشارترد" يشجع القطاع المالي

8 إيجابيات لدخول البنوك الأجنبية المملكة

انطلاق مؤتمر القطاع المالي اليوم بالرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة

"سعود بن نايف": العلاقات "السعودية- الإماراتية" راسخة وقطاعنا المالي يشهد قفزات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

07:19 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

06:48 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status