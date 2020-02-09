تأسيس أول مركز تدريب عربي لصناعة المعارض والمؤتمرات بالأردن

أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن تأسيس أول مركز عربي للتدريب والتأهيل لصناعة المعارض والمؤتمرات.





وقال الدكتور محمود الجراح رئيس مجلس إدارة المركز لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن المركز يهدف للوصول إلى كافة الشركات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال فتح مكاتب تمثيلية في الدول العربية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع المراكز الدولية النظيرة.





واضاف أن وجود هذا المركز المتخصص في المنطقة العربية سيسهم بشكل رئيس في زيادة القدرات التصديرية، والتعريف بالمنتج العربي بشكل أوسع من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي ستركز على المشاركة في المعارض الدولية ودراسات السوق، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار والتدريب لتلبية الشركات للمعايير الدولية بشكل مثالي.





وقال السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: "إن تأسيس المركز يأتي للنهوض بالصناعات العربية وتقديمها للعالم بأسعار منافسة"، مشيرًا إلى أن المركز سيقوم بتنظيم آلية العمل في مختلف الدول العربية، من خلال تقديم الدعم لتلك الصناعات واعطائها الفرصة للخروج من النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي والدولي.





وأضاف أن خروج الصناعات للنطاق الاقليمي والدولي سيتم من خلال تزويدها بالخبرات والآليات الحديثة للتسويق، والارتقاء بالمستوى الفني لتلك الصناعات وتدريب كوادرها وصولاً إلى المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية ضمن أعلى مواصفات الجودة والتميز.





وأشار إلى أن المركز سيبدأ باستقطاب الشركات والمؤسسات الكبيرة بهدف تنمية قدرات المواطن والمؤسسات والشركات وتخفيف الفاقد من القيمة المضافة، كما سيولي المركز دورا لقطاع الأبحاث والدراسات ورسم السياسات وصولا إلى المبادرات.