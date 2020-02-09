علي الدين هلال: مصر متمسكة بالحل السياسي والدبلوماسي في مفاوضات سد النهضة



وأشار "هلال"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن اجتماع قيادات الإخوان في فترة حكم المعزول محمد مرسي كان مشئوما، وتضمن حديث مؤذي، تسبب في سوء الوضع بين الدولتين.



وأضاف المفكر السياسي، أن هناك أمور وقعت قبل 2013 تسببت في إلحاق الأذى بمصر، معتبرا أن من يردد إمكانية خوض حرب ضد أثيوبيا هو كلام غير منطقي، ويدمر صورة مصر الخارجية، مؤكدة أن مصر مازالت متمسكة بالحل الدبلوماسي لحل أزمة سد النهضة، وهو الطريق الأصح.



قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إنه لا شك أن أثيوبيا كانت تماطل في مفاوضات سد النهضة حتى تكسب وقتا لبناء أكبر قدر من السد، مضيفا أن مصر ملتزمة بالحل السلمي.