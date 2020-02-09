يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 "، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب الأحد 9-2-2020 في عمان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .

أسعار الذهب الأحد 9-2-2020 في عمان





دولار أمريكي سعر الذهب بـ ريال عماني عيار الذهب 46.86 18.04 اسعار الذهب عيار 24 42.96 16.54 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.79 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.53 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.53 سعر الذهب عيار 14 23.43 9.02 سعر الذهب عيار 12 1.457 561.15 اسعار أوقية الذهب 328.04 126.31 اسعار جنيه الذهب 46.862 18.043 اسعار كيلو الذهب







أسعار الذهب الأحد 9 -2-2020 في عمان

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان



