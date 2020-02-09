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محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في إطار سعيه الجاد والمتواصل لاقتحام المشاكل المتراكمة والمشروعات المتعثرة وبعد مرور 12 عامًا من توقف مشروع الإسكان المتميز، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في أجواء من الفرحة والبهجة بتسليم عقود 9 وحدات سكنية للحاجزين بالمشروع والذين قاموا بتسديد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100% طبقًا للأسعار السابق التخصيص عليها وذلك ضمن المنتفعين من المرحلة الأولى والتي تضم 13 عمارة بإجمالى 312 شقة بنظامين التشطيب الكامل والنصف تشطيب. 


وقد أعرب الحاجزين عن شكرهم لمحافظ أسوان على جهوده بدفع عجلة العمل بالمشروع والإسراع بتسليم العقود والوحدات فى وقت قياسى، بالإضافة إلى قراره الإنسانى برفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالى 2118 منتفع وذلك مراعاة للظروف المعيشية وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإجتماعى لهذه الأسر.


فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا فى إستكمال تسليم باقى الوحدات السكنية من الإسكان المتميز على مراحل وتسليم العقود، وهو الذى يتطلب من الحاجزين تسديد المستحقات المالية عليهم حيث أن الإلتزام بالسداد سيساهم بالإسراع بمعدلات تنفيذ المراحل التالية بنهاية العام الحالى من خلال الإنتهاء من جميع التشطيبات والبنية الأساسية في باقي العمارات. 


ولفت إلى أنه تم إتخاذ خطوات غير مسبوقة منذ تولى مسئولية المحافظة فى مطلع ديسمبر الماضى لإقتحام هذه المشكلة المعقدة وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والتنسيق الدائم مع وزارات الأوقاف والإسكان والتخطيط، بجانب الهيئات والشركات المسئولة عن توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإتصالات تحقيقًا للمصداقية والمصارحة.
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)
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