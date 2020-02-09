رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي مباشر .. في الدوري المصري بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الأحد 09 نوفمبر 2020 .. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى بث مباشر kora live

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نرصد لكم مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر يستضيف بها الإسماعيلي لفريق الزمالك في نوفر لكم ،رابط مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز (مؤجلة من يوم 23/1/2020).









مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر،يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم امام الاسماعيلي.





في الدوري المصري بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى





يرغب الزمالك في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الماضية، ويريد أبناء القافلة البيضاء في تقديم عرض قوي أمام الدارويش لطمأنة الجماهير البيضاء قبل معمعة شهر فبراير.





ستذاع مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر على قناة أون سبورت بتعليق “أيمن الكاشف ”، ستنطلق في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على ستاد “الإسماعيلية”يستضيف الإسماعيلي فريق “الزمالك” في قمة الاسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم





ينتظر الزمالك خلال هذا الشهر مباريات من العيار الثقيل ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم 14 الجاري على بطولة كاس السوبر الإفريقي ثم يخوض مواجهتين أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم 20 في بطولة كأس السوبر المصري ثم يوم 24 في بطولة الدوري المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.









يعود الفارس الأبيض لمواجهة الزمالك الترجي التونسي مرة أخرى ذهابًا وإيابًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراتين.





بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم

ينظر فريق نادي الزمالك نحو تحقيق الفوز على الإسماعيلي لتعويض خسارة الجولة الماضية امام فريق “أسوان” بنتيجة (2-1).، الإسماعيلي Vs الزمالك. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 17). القنوات الناقلة : ON Sport 1 . الملعب : ستاد الإسماعيلية . المعلق : أيمن الكاشف . نتيجة مباراة الذهاب : الزمالك (3-1) الإسماعيلي. موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:30 مساءاً بتوقيت مصر . 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .



