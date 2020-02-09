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نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:17 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، القافلة الطبية، التي اطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، للكشف المجاني لأهالي عزبة الهجانة.

وأوضح "صابر" إن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير الرعاية الصحية لأهالي عزبة الهجانة، والكشف المجاني من خلال 14 سيارة متنقلة مجهزة بجميع الإسعافات والأدوية.

وتضم القوافل الكشف الطبي لجميع التخصصات كالأطفال والباطنة والنساء والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والأسنان والرمد وجراحة المخ والأعصاب، تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين، ويشرف على كل سيارة 2 من الأطباء الاستشاريين، كما تضم القافلة 2 سيارة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان تضم 14 صيدليا 20 من هيئة التمريض.
نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد القوافل الطبية بعزبة الهجانة (صور)
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مصر محافظ القاهرة السيسي اخبار

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