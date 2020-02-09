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live| يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم مباشر 8 / فبراير / 2020 الدوري المصري yalla zamalek

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2020 ، بالأسبوع 11 من الدوري المصري ، بعد فوز مستحق وأداء جيد من نادي الزمالك أمام حرس الحدود، يستعد الفريق للقاء نادي الإسماعيلي بالجولة 17 من الدوري المصري علي أرض الدراويش بملعب الإسماعيلية يوم 9 فبراير 2020، الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة ، وسنتابع جميع مباريات اليوم.

ستكون مباراة الزمالك والاسماعيلي من أهم المباريات اليوم ، وسوف تذاع بث مباشر المباراة عبر شبكة وقنوات أون سبورت أتش دي الأولي ، وسوف يكون تعليق اللقاء بصوت جعفر الصليح ، وتعرض بدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وننقل لكم اللقاء بين فريقي الزمالك والاسماعيلي  لنتعرف علي كيفية المشاهدة الحية عبر قناة أون سبورت 1 والقنوات المفتوحة.

مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم
يمكنكم الان معرفة كل التفاصيل في الجدول حول مباراة الزمالك والاسماعيلي :

🏆 المواجهة الزمالك ضد الاسماعيلي
البطولة الدوري المصري
📺 القناة أون سبورت 1
التوقيت الساعة 16:30 في القاهرة
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي

تشكيل الزمالك اليوم ضد الدراويش هو كالتالي : حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهما: محمد اوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمد.

سيتم في أخر هذه الفقرة إضافة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي ، وسيتم تحديث البث قبل المباراة بساعة فتابعونا.

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