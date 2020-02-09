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بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم مباشر لاستضافة الرجاء لفريق مولودية الجزائر في أهم مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 في إياب دور الـ8 من مسابقة البطولة العربية “كأس محمد السادس للاندية الابطال“، بإدارة من الحكم السعودي “محمد لهويش”.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بتعليق الإمارتي “محمد الشامسى”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مركب محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء.

يستقبل الرجاء الرياضي المغربي فريق مولودية الجزائر على ملعب”محمد الخامس” في إياب دور ربع النهائي من البطولة العربية، ويسعى الفريق المضيف إلى تحقيق الفوز او التعادل بأي نتيجة من اجل الوصول إلى نصف النهائي لمواجهة الإسماعيلي المصري المتأهل سلفًا على حساب مواطنه “الاتحاد السكندري“.


 
وكان الرجاء قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة، بعدما كان متأخرًا بهدف مقابل لا شئ في الشوط الاول، إلا أن نادي الشعب نجح في تحقيق الفوز مع نهاية المباراة بنتيجة (2-1).

على الجانب الآخر يدخل فريق مولودية الجزائر المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة، وتعويض الخروج المُذل من كأس الجزائر على يد فريق “وداد بوفاريك”.


 
ويمر الفريق الجزائري بفترة سيئة للغاية فقبل ان يودع بطولة كأس الجزائر تلقى هزيمة من فريق “وفاق سطيف” في مسابقة الدوري الجزائري وخسر اخر مباراة ضد فريق “جمعية عين مليلة”.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء ومولودية الجزائر اليوم
الرجاء – مولودية الجزائر
🏟 ملعب مركب محمد الخامس (الدار البيضاء – المغرب)

🏆 البطولة العربية (دور الـ8)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 19:00
الرجاء و مولدية الجزائر الساعة 9 علي قناة 2
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