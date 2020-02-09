نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2020 ، بالأسبوع 11 من الدوري المصري ، بعد فوز مستحق وأداء جيد من نادي الزمالك أمام حرس الحدود، يستعد الفريق للقاء نادي الإسماعيلي بالجولة 17 من الدوري المصري علي أرض الدراويش بملعب الإسماعيلية يوم 9 فبراير 2020، الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة ، وسنتابع جميع مباريات اليوم.





ستكون مباراة الزمالك والاسماعيلي من أهم المباريات اليوم ، وسوف تذاع بث مباشر المباراة عبر شبكة وقنوات أون سبورت أتش دي الأولي ، وسوف يكون تعليق اللقاء بصوت جعفر الصليح ، وتعرض بدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.





مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم

يمكنكم الان معرفة كل التفاصيل في الجدول حول مباراة الزمالك والاسماعيلي :





🏆 المواجهة الزمالك ضد الاسماعيلي

⏰ البطولة الدوري المصري

📺 القناة أون سبورت 1

⌚ التوقيت الساعة 16:30 في القاهرة

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي

تشكيل الزمالك اليوم ضد الدراويش هو كالتالي : حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهما: محمد اوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمد.





بث مباشر | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الدوري المصري الإسماعيلي والزمالك مباشر اون لاين كورة لايف اون لاين الزمالك ضد الإسماعيلي جودات عالية مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري ... بث مباشر لاستضافة الإسماعيلي لفريق الزمالك في الأسبوع السابع عشر من الدوري .

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الدوري المصري الإسماعيلي والزمالك مباشر

موعد وتوقيت مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر الدوري المصري في مباراة ستقام ضمن قمة الأسبوع السابع عشر يخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الأخير في مباراة يبحث فيها كل طرف عن تحقيق الفوز لأسباب مختلفة.





تقام مباراة الإسماعيلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، وتذاع عبر قناتي أون وتايم سبورت. يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.







