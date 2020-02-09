بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية





يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، في ملعب “محمد الخامس”، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، حيث يلتقى الفائز مع الإسماعيلى في الدور نصف النهائي.





ويخوض الرجاء البيضاوى مواجهة الإياب بعدما نجح في حسم مواجهة الذهاب خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، لتصبح فرصته أسهل في حجز مقعده بالدور التالى خاصة مع إقامة مواجهة اليم على أرضه ووسط جماهيره.





وتقام مباراة الرجاء المغربى ضد مولودية الجزائر، تحت أنظار نادي الإسماعيلي الذي ينتظر الفائز بمجموع المباراتين في الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم.





مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية









وتأهل الإسماعيلى للدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد فى الاسكندرية والتعادل السلبى فى لقاء الإياب على استاد الإسماعيلية.





ومن المقرر إقامة مواجهة الذهاب في الإسماعيلية يوم 16 فبراير الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب، حال مواجهة الرجاء المغربي يوم 15 مارس المقبل، بينما ستقام المواجهة يوم 25 فبراير الجارى إذا كان المنافس مولودية الجزائر.





يذكر أن فريق الشباب السعودي حجز أول بطاقة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة الشرطة العراقي في انطلاقة مرحلة الإياب لدور الثمانية، في العاصمة الأردنية عمان يوم 20 يناير الماضى.





يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، في ملعب “محمد الخامس”، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، حيث يلتقى الفائز مع الإسماعيلى في الدور نصف النهائي.





ويخوض الرجاء البيضاوى مواجهة الإياب بعدما نجح في حسم مواجهة الذهاب خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، لتصبح فرصته أسهل في حجز مقعده بالدور التالى خاصة مع إقامة مواجهة اليم على أرضه ووسط جماهيره.





وتقام مباراة الرجاء المغربى ضد مولودية الجزائر، تحت أنظار نادي الإسماعيلي الذي ينتظر الفائز بمجموع المباراتين في الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم.





وتأهل الإسماعيلى للدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد فى الاسكندرية والتعادل السلبى فى لقاء الإياب على استاد الإسماعيلية.





ومن المقرر إقامة مواجهة الذهاب في الإسماعيلية يوم 16 فبراير الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب، حال مواجهة الرجاء المغربي يوم 15 مارس المقبل، بينما ستقام المواجهة يوم 25 فبراير الجارى إذا كان المنافس مولودية الجزائر.





يذكر أن فريق الشباب السعودي حجز أول بطاقة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة الشرطة العراقي في انطلاقة مرحلة الإياب لدور الثمانية، في العاصمة الأردنية عمان يوم 20 يناير الماضى.





الرجاء و مولدية الجزائر الساعة 9 علي قناة 2