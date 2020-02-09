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بتول بني تكشف كواليس ألبومها الأول في مؤتمر صحفي

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:45 م
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بتول بني
بتول بني
شيماء عطية
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انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الصحفي للمطربة الشابة بتول بني، للكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد، بأحد الفنادق الكبرى بالمعادي.

قدمت الحفل يارا أحمد، وبدأت فاعليات المؤتمر بعرض مقتطفات من أغنيات الألبوم، ثم تحدثت بتول عن قرار خلعها الحجاب حيث أكدت أنها خلعته احترامًا له لأن الحجاب يتعارض مع الفن.

وأضافت "بتول" أن الغناء الشعبي تجربة جديدة لها، متمنية أن تنال إعجاب الشعب المصري، لافتة إلى أنها تعاونت مع نخبة من الشعراء والمحلنين من بينهم: يحيى الصالح وأحمد بركات.

وأوضحت "بتول" أن اللون السوري هو الأقرب لها، كاشفة أن أغنية "مين ما يحبك مين" هي الأقرب لها في الألبوم.

وأطربت "بتول" حضور المؤتمر من الصحفيين والمراسلين بتقديم أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "سيرة الحب".
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