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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:08 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز
تذاع مباراة الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره الإسماعيلي اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري
ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أوناجم وأوباما.
خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.
ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد الزمالك KORA STAR في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي YALLA SHOOT في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.


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