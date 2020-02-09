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نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على ضرورة تهيئة مناخ جيد وبيئة نظيفة للمرضى وحسن المعاملة في المقام الأول، وتقديم كافة الخدمات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات لجميع المرضى.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ لمستشفى طلخا ونبروه مساء اليوم في جولة تفقدية لمركزي طلخا ونبروه.

وتفقد نائب المحافظ خلال زيارته مستشفى طلخا قسم الجراحة والعناية المركزة ومعامل التحاليل والصيدلية وقسم الباطنة وحضانات الأطفال وأيضًا تفقد اأعمال التوسعات الجديدة الجارية بالمستشفى. 

ووجه لمدير المستشفى بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعات بالمستشفى لدخولها الخدمة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى.

كما وجه لمدير المستشفى بسرعة صيانة طفايات الحريق ومراجعة نظام الحريق بالمستشفى مع الحماية المدنية بالإضافة إلي صيانة جميع دورات المياه بصفة دورية والاهتمام بالنظافة العامة بجميع أقسام المستشفى.

وفي السياق ذاته تفقد الشيخ خلال زيارته مستشفي نبروه غرفة الافاقة وقسم الأشعة العادية والمقطعية وبنك الدم التجميعي وقسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة واطمئن علي صحة المرضى.

واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم وقرر إحالة أحد أفراد الأمن بالمستشفى للتحقيق لمعاملته الغير جيدة لأحد المرضي المترددين علي قسم الغسيل الكلوي واكد علي حسن التعامل مع المريض مهما كانت الظروف

ووجه لمدير المستشفى بصيانة بعض طفايات الحريق منتهية الصلاحية ومراجعة نظام الحماية المدينة داخل المستشفي والحفاظ علي النظافة العامة بالمستشفى. 

وأشاد بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وفي مقدمتها إنشاء قسم عزل بالمستشفى لعزل أي مريض يشتبه بإصابته بأي فيروس.

ومن جهة أخري وجه الشيخ لنائب رئيس مركز ومدينة طلخا برفع جميع الاشغالات ونقل الباعة الجائلين بشارع صلاح سالم ورفع مخالفات البناء من علي جانبي طريق المقابر.

وقام نائب المحافظ بجولة تفقدية سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة نبروه والتقي بعدد من المواطنين واستمع إلىمطالبهم ومشاكلهم ووعد بدراستها وحلها. 

وأكد على أن مكتبه مفتوح للجميع ووجه لنائب رئيس المدينة برفع تجمعات القمامة بالشوارع أول بأول وتكثيف الورديات وإزالة الاشغالات.
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
نائب محافط الدقهلية يتفقد مستشفى نبروة وطلخا (صور)
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