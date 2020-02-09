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جووووووووووول.. مشاهدة هدف الإسماعيلي في الزمالك بث مباشر| رابط مباراة الزمالك والإسماعيلي أون لاين hd

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الدوري المصري الإسماعيلي والزمالك مباشر

 
موعد وتوقيت مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر الدوري المصري في مباراة ستقام ضمن قمة الأسبوع السابع عشر يخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الأخير في مباراة يبحث فيها كل طرف عن تحقيق الفوز لأسباب مختلفة.

تقام مباراة الإسماعيلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، وتذاع عبر قناتي أون وتايم سبورت. يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.


ومن المنتظر أن يذاع لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي، عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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