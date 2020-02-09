كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف المحمدي رابط ماتش الزمالك On Sport مجانا

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الدوري المصري الإسماعيلي والزمالك مباشر

موعد وتوقيت مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر الدوري المصري في مباراة ستقام ضمن قمة الأسبوع السابع عشر يخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الأخير في مباراة يبحث فيها كل طرف عن تحقيق الفوز لأسباب مختلفة.





تقام مباراة الإسماعيلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، وتذاع عبر قناتي أون وتايم سبورت. يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.







